"إغاثي الملك سلمان" يوزّع أكثر من 11 طن سلال غذائية في كسلا بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 11 طنًّا و565 كيلوغرامًا من السلال الغذائية، في محلية ريفي أروما بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 1.077 فردًا.