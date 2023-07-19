"إغاثي الملك سلمان" يوزّع أكثر من 11 طن سلال غذائية في كسلا بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 11 طنًّا و565 كيلوغرامًا من السلال الغذائية، في محلية ريفي أروما بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 1.077 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
إلى ذلك وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 470 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في منطقة جعفر آباد بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.290 فردًا.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة، ممثلة في المركز، للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.