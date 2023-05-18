شركة السعدون العقارية
شركة السعدون العقارية
محليات

"أراضٍ منوعة وفيلات وعمائر".. فرص تُطلقها "السعدون" بـ"مزاد مدن الوسطى الإلكتروني"

يُطرح اليوم بـ"الزلفي وحريملاء والدوادمي وشقراء والغاط" ويستمر لـ23 مايو الجاري
سبق
سبق

تطرح شركة السعدون العقارية، اليوم الخميس، عقارات متنوعة في الزلفي وحريملاء والدوادمي وشقراء والغاط، للبيع بالمزاد العلني (مدن الوسطى الإلكتروني)؛ حيث يبدأ المزاد اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وينتهي الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 عند التاسعة مساء.

وأوضحت "السعدون"، أن مزاد مدن الوسطى الإلكتروني الذي يبدأ اليوم، يشمل أراضٍ زراعية وسكنية وتجارية وفيلات وعمائر، في 6 مدن ومحافظات بالوسطى؛ وذلك تحت إشراف مركز الاستاد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ.

وتتميز شركة السعدون العقارية بمزاداتها الرائعة والفريدة من نوعها من حيث الكم والكيف، والتي لم يسبق أن طُرح بالسوق مثيل لها؛ مما جعلها رائدة ومبدعة في عالم المزادات.

ويمكن الاطلاع على كتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط الآتي: "https://2u.pw/7UMyPO"، وللتسجيل بالمزاد يمكن المواصلة على https://re.mobasher.sa/auctions/t-container-details/، أو التواصل هاتفيًّا عبر (920003852).

شركة السعدون العقارية
مزاد مدن الوسطى الإلكتروني

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