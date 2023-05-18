"أراضٍ منوعة وفيلات وعمائر".. فرص تُطلقها "السعدون" بـ"مزاد مدن الوسطى الإلكتروني"

تطرح شركة السعدون العقارية، اليوم الخميس، عقارات متنوعة في الزلفي وحريملاء والدوادمي وشقراء والغاط، للبيع بالمزاد العلني (مدن الوسطى الإلكتروني)؛ حيث يبدأ المزاد اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وينتهي الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 عند التاسعة مساء.