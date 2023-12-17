محليات

جازان.. الإطاحة بـ 10مخالفين لتهريبهم 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر

استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
جازان.. الإطاحة بـ 10مخالفين لتهريبهم 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، لتهريبهم (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قات
الدوريات البرية لحرس الحدود

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