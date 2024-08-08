طقس نهاية الأسبوع.. الأرصاد: أمطار رعدية بهذه المناطق وحرارة مرتفعة بالشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.