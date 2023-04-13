استقبال المعتكفات بالمسجد الحرام في العشر الأواخر.. توفير منظومة خدمية متكاملة

أكدت وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بشؤون الحرمين الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، اكتمال استعدادات وكالة الشؤون الخدمية النسائية ممثلة في وحدة الاعتكاف بالمسجد الحرام؛ لاستقبال المعتكفات بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1444هـ.
وقالت "الذويبي": الاستعدادات تتضمّن استقبال العدد المسموح به عبر موقع الرئاسة الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف النسائية، حيث تم اعتماد المصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في توسعة الملك عبدالله "للنساء"، ولا يُسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.
وأضافت: ما يميز منظومة الاعتكاف النسائي هذا العام فتح المجال لاعتكاف منسوبات معهد وكلية المسجد الحرام من طالبات وأعضاء هيئة التدريس للالتحاق بالاعتكاف، كذلك تخصيص فريق طبي على مدار الساعة؛ لضمان سلامة المعتكفات، وتخصيص متطوعات من منسوبات معهد وكلية المسجد الحرام لخدمة المعتكفات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى تكليف فرق ميدانية لمتابعة الخدمات الإرشادية والتوجيهية والخدمات المساندة، والتي تتضمن خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور وغيرها من منظومة خدمات قاصدي المسجد الحرام.
وأردفت "الذويبي": تم إعداد جدول للمعتكفات للاستفادة من أوقاتهن، وذلك من خلال إعداد الحلقات القرآنية لهن عن طريق تفعيل مبادرة "ورتل"، وكذلك بعض الدروس وفوائد الاعتكاف وأحكامه.