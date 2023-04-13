استقبال المعتكفات بالمسجد الحرام في العشر الأواخر.. توفير منظومة خدمية متكاملة

وقالت "الذويبي": الاستعدادات تتضمّن استقبال العدد المسموح به عبر موقع الرئاسة الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف النسائية، حيث تم اعتماد المصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في توسعة الملك عبدالله "للنساء"، ولا يُسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.