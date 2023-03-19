هيئة الطيران المدني: 589 إجمالي الشكاوى على الناقلات الجوية خلال فبراير الماضي

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر فبراير الماضي، أشار إلى حصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر فبراير، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 21 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 71%، كما حصل مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز على أقل المطارات؛ من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.