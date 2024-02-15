"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة تبوك أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة تيماء، وأمطاراً متوسطة على تبوك والوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.، فيما تشهد المنطقة أمطاراً خفيفة على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وأمطاراً متوسطة على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.