"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والرياض وجازان وعسير والباحة والجوف والشمالية والشرقية وتبوك.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحاً ، فيما تشهد المنطقة رياحاً شديدة على الشعيبة وجدة ورابغ، وأمطاراً خفيفة على الخرمة والموية وتربة ورنية وخليص وبحرة والعرضيات، وأمطاراً متوسطة على الجموم والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وأمطاراً خفيفة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة تبوك أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة تيماء، وأمطاراً متوسطة على تبوك والوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.، فيما تشهد المنطقة أمطاراً خفيفة على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وأمطاراً متوسطة على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الجوف أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً خفيفة على البرك والقحمة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطاراً متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.