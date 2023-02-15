نقل مخالفين وحيازة مواد مخدّرة.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في جازان بحوزته 272 كجم من نبات القات المخدّر، مخبأةً داخل مركبة يقودها.