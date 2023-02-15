نقل مخالفين وحيازة مواد مخدّرة.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في جازان بحوزته 272 كجم من نبات القات المخدّر، مخبأةً داخل مركبة يقودها.
وفي القصيم، تمّ القبض على مواطن نقل مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في مركبته.
وأضاف الفيديو المنشور على حساب الأمن العام أن قوات الأمن في الرياض، ألقت القبض على 3 مواطنين قاموا بارتكاب حادثة جنائية، تمثلت في انتحال صفةٍ غير صحيحة، وسلب مبلغ مليونَيْن و900 ألف ريال تعود لمؤسسة تجارية.
وفي عسير، تمّ القبض على مواطن بحوزته 25 كجم من مادة الحشيش المخدّر مخبأةً داخل مركبة يقودها.
ونجحت قوات الأمن في مكة المكرّمة في ضبط قائد مركبة قام بصدم أخرى عمداً والهروب من الموقع، كما تمّ القبض على مَن وثّق ونشر المحتوى لمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.