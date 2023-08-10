هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تواصل حملة "نعتمد على وعيك"

يشار إلى أن الجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة من منطلق الحرص على البيئة ومكوناتها الطبيعية لتبقى مستدامة لنا وللأجيال المستقبلية، كما قامت بجهود حثيثة في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال إطلاق أكثر من 950 كائنًا حيًا من الثديات والطيور، إضافة إلى زراعة أكثر من 900 ألف شتلة في أراضي المحمية.