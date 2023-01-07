"مطرية" جديدة بمكة وجدة والطائف.. زخات ورعد والموعد تكشفه توقعات

ويُتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المناطق الثلاث بتكاثر للسحب الركامية على فترات؛ اعتبارًا من ساعات نهار يوم الاثنين، وحتى صباح يوم الثلاثاء.. وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار التي قد تترافق بحدوث البرق والرعد، وتشمل أجزاء متفرقة وعشوائية من مكة والطائف، وربما مدينة جدة وبشدة متفاوتة؛ وفق تنبؤات "مركز طقس العرب الإقليمي".