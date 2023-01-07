"مطرية" جديدة بمكة وجدة والطائف.. زخات ورعد والموعد تكشفه توقعات

يراقب مختصون في الطقس، احتمالية تأثر العديد من مناطق المملكة يوم الاثنين المقبل مجددًا، بحالة مطرية جديدة يُتوقع أن تشمل القطاع الغربي من المملكة، بما فيها مكة وجدة والطائف.
ويُتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المناطق الثلاث بتكاثر للسحب الركامية على فترات؛ اعتبارًا من ساعات نهار يوم الاثنين، وحتى صباح يوم الثلاثاء.. وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار التي قد تترافق بحدوث البرق والرعد، وتشمل أجزاء متفرقة وعشوائية من مكة والطائف، وربما مدينة جدة وبشدة متفاوتة؛ وفق تنبؤات "مركز طقس العرب الإقليمي".
وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص الأمطار، بشكل يومي على مرتفعات مكة المكرمة والطائف بشدة متفاوتة حتى نهاية الأسبوع.