"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع زكاة الفطر في اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع زكاة الفطر لعام 1444هـ في اليمن.
وقد وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من النازحين والأيتام والفئات الأشد ضعفا في محافظة مأرب والساحل الغربي، ليستفيد منها 84.000 فرد.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.
من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 13 طناً و848 كيلو غراماً من السلال الغذائية في مدينة فيرينجنغ بمحافظة خوتنج بجمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع سلة إطعام للعام 2023م لتدعيم الأمن الغذائي في جمهورية جنوب أفريقيا.