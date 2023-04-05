"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع زكاة الفطر في اليمن

من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 13 طناً و848 كيلو غراماً من السلال الغذائية في مدينة فيرينجنغ بمحافظة خوتنج بجمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة.