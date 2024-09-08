القبض على 3 مواطنين ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص وبحوزتهم "3" بنادق "شوزن" و"144" كائنًا مصيدًا

وجاء ذلك لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، وبحوزتهم (3) بنادق شوزن، وبندقيتان هوائيتان، و(849) ذخيرة شوزن حية، و(591) ذخيرة هوائية حية، وأسطوانة هوائية، وشباك صيد الطيور، و(144) كائنًا فطريًّا مصيدًا.