القبض على 3 مواطنين ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص وبحوزتهم "3" بنادق "شوزن" و"144" كائنًا مصيدًا

تمكَّنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، من القبض على (3) مواطنين، هم: "مسير فراج المطيري، ياسر فراج المطيري ومحمد سيف المطيري".
وجاء ذلك لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، وبحوزتهم (3) بنادق شوزن، وبندقيتان هوائيتان، و(849) ذخيرة شوزن حية، و(591) ذخيرة هوائية حية، وأسطوانة هوائية، وشباك صيد الطيور، و(144) كائنًا فطريًّا مصيدًا.
وقد جرى توقيف المقبوض عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10.000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100.000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5.000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل غرامة (5.000) ريال.