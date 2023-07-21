امرأة تشتهر فتصدمها المفاجآت.. "قابل للنشر" تُختتم بحائل و"سبق" تحاور نجومها

اختتمت على مسرح النادي الأدبي بحائل مسرحية "قابل للنشر"، التي تم عرضها على مدى ثلاثة أيام؛ حيث حاورت "سبق" بعض نجوم المسرحية التي ضمت عددًا من نجوم الفن؛ أبرزهم أحمد العونان، وأميرة محمد، وسلطان الفرج، وشهاب حاجية، ورحاب، وسهام.
وتفصيلًا، أكد الممثل الكويتي أحمد العونان الذي يزور حائل لعرض المسرحية ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، أن المملكة تعيش فترة مزدهرة للفن بدعم مباشر من الهيئة العامة للترفيه التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ، مشيرًا إلى أن وجوده في حائل هو تلبية لعشاق المسرحيات بالمنطقة، مقدمًا شكره لأمير منطقة حائل وجميع أبناء المنطقة، واعدًا جمهوره بحائل بأنه سيكون له المزيد من المسرحيات بالمنطقة.
وعن دوره في مسرحية "قابل للنشر"، أشار إلى أنه مواطن بسيط زوج لامرأة دخلت عالم التواصل الاجتماعي، وتعمقت به، حتى تعرضت لعملية غسيل أموال، مشيرًا إلى أن المسرحية تهدف إلى بيان إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي وسلبياته.
من جهته، أشار الفنان سلطان الفرج إلى أنه بين أهله وإخوانه في السعودية عامة وفي حائل خاصة، وأن جولة المملكة التي تعتبر المبادرة الطيبة من الهيئة العامة للترفيه بعرابها المستشار تركي آل الشيخ تلبي طلبات الجمهور السعودي لحضور المسرحيات في مناطقهم المختلفة.
وأكد أن "الترفيه" عملت على إحياء المسرحيات والحفلات الغنائية والترفيه المتنوع الذي تقدمه بنجاح، والذي تجلّى في نفاد تذاكر المسرحيات في وقت مبكر، موضحًا أن دوره في مسرحية "قابل للنشر" باحث قانوني وصاحب شركة لمشاهير التواصل الاجتماعي بالعالم العربي.
وأوضح الممثل الكويتي شهاب حاجيه أن مناطق المملكة بدأت تشهد إقبالًا على المسرحيات والترفيه المتنوع الذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ والذي لاقى إقبالًا واسعًا.
وعن الجمهور السعودي، أشار "حاجيه" إلى أن الجمهور السعودي من أهم المقيمين للفنان، والذي يجعل الفنان يحرص على أداء دوره بكل فن؛ حتى لا يتعرض لنقد منهم مما قد يؤثر في حياته الفنية.
وأضاف: "خلال 25 سنة جبت جميع مناطق السعودية، رأيت جمهورًا شغوفًا لطرح المواضيع الفنية الراقية المواكبة للزمن الذي يعيشه ذلك"، مؤكدًا أهمية محافظة الفنان أو الممثل على القيم والمبادئ والأخلاق في المسرحية والتواجد الخارجي أيضًا.
وعن وجوده في حائل، اكتفى "حاجيه" برفع عقاله لأمير منطقة حائل ونائبه ولجميع أبناء منطقة حائل، داعيًا بالشفاء للمستشار تركي آل الشيخ، سائلًا الله أن يحفظ المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وأكدت الممثلة السعودية ريتاج الصالح، أن وجودها في حائل، جعلها تستمتع بالمناظر الجبلية الرائعة، والطبيعة الخلابة، مقدمةً شكرها لفعاليات جولة المملكة 2023، والهيئة العامة للترفيه التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ، على إتاحة الفرصة لها بالمشاركة في مسرحية "قابل للنشر" في حائل.
وقالت الفنانة البحرينية أميرة محمد إنها سعيدة بوجودها بحائل، وإنها تحرص على تكرار تلك الزيارة للمنطقة، مؤكدةً أنها إحدى بنات الهيئة العامة للترفيه، منذ بدء فعالياتها في عام 2019، مقدمةً شكرها للهيئة وللمستشار ولجميع القائمين على أعمال الهيئة.
يُذكر أن أحداث مسرحية "قابل للنشر" في حائل دارت حول امرأة تجد نفسها دون مقدمات في عالم الشهرة بلا قصد، وتتفاجأ بأنها قد وقعت في العديد من المشاكل خلال محاولاتها التكيف مع وضعها الجديد، وسط مجموعة من المتسلقين وعدد من الشركات الفاسدة المحيطة بها، فتحاول جاهدةً التخلص من كل ذلك والعودة إلى حياتها الطبيعية، وسط الأحداث المضحكة التي تمنح الزوار أوقاتًا فريدة، وأجواء ترفيهية مميزة.