مع زيادة الأعداد في رمضان.. "شؤون الحرمين" تترجم خطبة الجمعة لـ 10 لغات عالمية

تتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، بوكالة اللغات والترجمة، مهام الترجمة الفورية لخطبة صلاة الجمعة لعشر لغات عالمية من منبر المسجد الحرام ، تزامنًا مع زيادة الأعداد في شهر رمضان المبارك.
وتشمل اللغات المترجمة (الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا)، وذلك لضمان وصول رسالة الدين الحنيف، رسالة الوسطية والاعتدال للمسلمين كافة.
وتعمل أجهزة الإرسال والاستقبال على مدار 24 ساعة من خلال الترددات الخاصة بكل لغة؛ عبر أثير إذاعة FM ومنصة منارة الحرمين لبث الدروس والخطب، من خلال فريق فني من الكوادر السعودية المدربة في تشغيل وصيانة الأجهزة الخاصة بالبث الإذاعي؛ لإرسال واستقبال الخطب والدروس في موقع منارة الملك فهد بالمسجد الحرام.