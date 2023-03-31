مع زيادة الأعداد في رمضان.. "شؤون الحرمين" تترجم خطبة الجمعة لـ 10 لغات عالمية

تتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، بوكالة اللغات والترجمة، مهام الترجمة الفورية لخطبة صلاة الجمعة لعشر لغات عالمية من منبر المسجد الحرام ، تزامنًا مع زيادة الأعداد في شهر رمضان المبارك.