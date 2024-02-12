10 سنوات أو مليون كيلومتر فترة ضمان لسيارات Tank

في خطوة تعكس ثقتها فيما تقدمه من سيارات عالية الجودة لعملائها، أعلنت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة تمديد الضمان لجميع سيارات "Tank" موديلات 2024 ليصبح عشر سنوات أو مليون كيلومتر أيهما أسبق مع تطبيق الشروط والأحكام. ويعزز هذا الضمان الفريد من نوعه ثقة العملاء في سيارات "Tank" الرائعة وقدرتها على تلبية كافة الاحتياجات.
وسيارات "Tank" هي واحدة من العلامات التجارية لشركة جريت وول موتور المحدودة (GWM) التي تم طرحها في السوق السعودي في عام 2021، ويتوفر منها حالياً طرازين؛ وهما Tank 300 وTank 500.
وتمتاز سيارة "Tank 300" الشبابية بناقل حركة ألماني من شركة "ZF" من 8 سرعات. كما تأتي بقفلين تفاضليين (2 Diff Locks) للتغلب على مختلف التضاريس. مزودة بـ 8 مكبرات صوت محيطية من العلامة التجارية "انفينيتي"، ومزودة بتقنية" Apple CarPlay”، ومقاعد من جلد النابا الطبيعي.
فيما تتوفر سيارة "Tank 500"بثلاثة صفوف للركاب مع هيكل صلب، ومن أبرز خصائصها بأن عمقها المائي يصل الى 800 مم، وقدرة على صعود المنحدرات، مع قفلين تفاضليين وغيرها من المواصفات العديدة الخاصة بالقيادة على الطرقات الصعبة. ولراحة وهدوء أكثر، تأتي السيارة بزجاج مزدوج الطبقات لعزل صوتي فائق يعطي تجربة قيادة أفضل.
وعلى الرغم من أن سيارات "Tank" تعد جديدة على السوق السعودي، إلا أنها حققت نتائج مميزة ونجحت في كسب إعجاب ورضا كل من اقتناها أو جرّب قيادتها. ومن منطلق ثقة الشركة الكبيرة في سيارات "Tank" تم تمديد الضمان على هذه السيارات لتعكس من خلاله الثقة فيما تقدمه لعملائها، ولتعزيز تجربتهم وزيادة رضاهم.