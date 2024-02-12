10 سنوات أو مليون كيلومتر فترة ضمان لسيارات Tank

وعلى الرغم من أن سيارات "Tank" تعد جديدة على السوق السعودي، إلا أنها حققت نتائج مميزة ونجحت في كسب إعجاب ورضا كل من اقتناها أو جرّب قيادتها. ومن منطلق ثقة الشركة الكبيرة في سيارات "Tank" تم تمديد الضمان على هذه السيارات لتعكس من خلاله الثقة فيما تقدمه لعملائها، ولتعزيز تجربتهم وزيادة رضاهم.