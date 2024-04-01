لليوم الثاني تواليًا.. عسير تسجّل أعلى هطول للأمطار بـ 126 ملم في تنومة

وأشار إلى تسجيل منطقة مكة المكرمة (19.3) ملم في الشفا بالطائف، و(12.0) ملم في عرفات بمكة، و(5.0) ملم في العفيرية برنية، و(3.0) ملم في القنفذة. فيما سجّلت جازان (17.0) ملم في بلغازي بالعيدابي، و(1.3) ملم في سد ضمد بالعيدابي، و(0.8) ملم في سد بيش ببيش. بينما سجّلت القصيم (7.0) ملم في ضرية، و(6.6) ملم في محمية نفود العريق بضرية، و(1.0) ملم في دخنة بالرس. وسجّلت نجران (7.0) ملم في الخالدية بيدمة، و(3.5) ملم في النمصة ببدر الجنوب، و(1.0) ملم في ثار. وفي المدينة المنورة، سجلّت الحسو بالحناكية (4.0) ملم، وخيبر (1.2) ملم. فيما سجّلت حائل (3.7) ملم في عقدة بحائل، و(2.4) ملم في الكهفة بالشنان، و(1.6) ملم في محطة القطار بحائل.