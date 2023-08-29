أمطار غزيرة وبرد وأتربة.. 3 مناطق في مرمى إنذارات "الأرصاد" الملونة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارات عدة بالألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر لكل من عسير والقصيم والشرقية.
وأوضح المركز في إنذار باللون الأحمر لمنطقة عسير، وجود حالة أمطار غزيرة تصحبها رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول.
وتشمل الحالة في عسير كلًا من: (أبها، وأحد رفيدة، والربوعة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب)، وتستمر حتى الحادية عشرة مساء.
وفي المنطقة الشرقية، جاء إنذار الأرصاد باللون الأصفر لحالة أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ للرؤية الأفقية من 3 إلى 5 كم تشمل الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا حتى العاشرة مساء.
كما صدر إنذار لمنطقة القصيم باللون البرتقالي لحالة أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية من 1 إلى 3 كم حتى السابعة مساء.
وتشمل الحالة في القصيم: (الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والخبراء، والرس، والشماسية، والعمار، والفوارة، والمذنب، والنبهانية، وبريدة، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، وعنيزة، وعيون الجواء).