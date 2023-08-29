أمطار غزيرة وبرد وأتربة.. 3 مناطق في مرمى إنذارات "الأرصاد" الملونة

وتشمل الحالة في القصيم: (الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والخبراء، والرس، والشماسية، والعمار، والفوارة، والمذنب، والنبهانية، وبريدة، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، وعنيزة، وعيون الجواء).