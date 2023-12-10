مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة ستينية مع مضاعفات ورم سرطاني ضخم بالمبيض

وقالت استشارية النساء والولادة أنه بعد الإطلاع على كامل النتائج والفحوصات، قرر الفريق الطبي المعالج سرعة التدخل جراحياً لإستئصال الورم والحيلولة دون إصابتها بمزيد من المضاعفات الخطيرة. مشيرةً إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات ونصف تحت التخدير العام وتم فيها فتح البطن، والبدء بإزالة كافة الإلتصاقات الشديدة بين الرحم والمثانة والأمعاء الناتجة عن العمليات السابقة ، لحق ذلك تحرير الورم من تشعباته واستئصاله بشكل كامل. كما تم ارسال عينة من الورم إلى المختبر أثناء العملية للتعرف على نوعية الورم، وأكدت النتائج أنه من النوع الخبيث والذي يعرف علمياً بأسم (MUCINS).