"الوعلان للتجارة" تكشف عن باكورة سيارات "زيكر" الكهربائية الفاخرة

شكلت مشاركة شركة "الوعلان للتجارة"، التابعة لشركة "الوعلان القابضة"، من خلال علامة السيارات الكهربائية الفاخرة "زيكر" ZEEKR في فعاليات "معرض السيارات الفخمة"، الذي يقام في إطار فعاليات موسم الرياض من 1 إلى 7 مارس الحالي، مناسبة للإعلان عن بدء مبيعات سيارات ZEEKR 001 و ZEEKR X الكهربائية في المملكة العربية السعودية.
وتعد "زيكر" من السيارات الكهربائية الفاخرة وتقدم تجربة قيادة فريدة، وصديقة للبيئة، وإضافة إلى تصاميمها العصرية والمبتكرة، تتميز سيارات “زيكر” بتقنياتها العالية وتجهيزاتها المتقدمة، وأنظمة السلامة والأمان ومدى سير طويل في الشحنة الواحدة.
وستتراوح أسعار طراز "زيكر 001" بين 265,500ريال و 298,850 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، في حين ستكون أسعار طراز "زيكر إكس" بين 201,100ريال (شاملة ضريبة على القيمة المضافة) و 213,750ريال، وذلك حسب المواصفات والتجهيزات.
وخلال الفعالية، تم الاحتفاء بتوقيع أول مذكرة تفاهم بين شركة الوعلان التجارة وشركة "يلو"، والتي بموجبها سيتم تسليم عدد من سيارات "زيكر" الكهربائية لأول شركة تأجير سيارات في المملكة العربية السعودية.
رئيس مجلس إدارة شركة "الوعلان القابضة"، فهد بن سعد الوعلان أكد على أهمية مشاركة "زيكر" في معرض السيارات الفخمة، للإضاءة على آخر ما توصلت إليه صناعة السيارات الكهربائية من تطور، سواء في التصاميم أو التقنيات والتجهيزات. وقال:"نحن نفخر بمواكبة التحول الحاصل في صناعة السيارات العالمية والانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات الكهربائية، ونشجع عملائنا على التوجه نحو السيارات الصديقة للبيئة، التزاماً منا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، وفي إطار استراتيجية السعودية الخضراء لتقليل الانبعثات الكربونية وزيادة استخدام الطاقة النظيفة."
ومن المتوقع أن تأمين خدمات الشحن في أكثر من 1000 موقع وتوفير ما يزيد على 5000 شاحن سريع بحلول العام 2030، وذلك في مختلف المدن السعودية والطرق التي تربطها. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية السعودية الخضراء.
بدوره، قال نائب رئيس شركة ZEEKR للتكنولوجيا الذكية، مارس شان:"نحن سعداء ببدء مبيعاتنا في المملكة العربية السعودية، التي تعد أحد أهم أسواق المنطقة، وكلنا ثقة بأن سيارات زيكر الكهربائية ستلبي تطلعات العملاء نظراً لامتلاكها ميزات وتقنيات متطورة تفوق الخيال. من المعروف أن قطاع السيارات في السعودية مزدهر، ونتوقع أن تشهد السيارات الكهربائية رواجاً خلال المرحلة القادمة خصوصاً أن العملاء السعوديين يحبون تجربة السيارات الحديثة ذات التقنيات المتطورة".
ولاقى جناح "زيكر" إقبالاً كبيراً من قبل زوار المعرض، الذين تمكنوا من التعرف عن قرب على طرازي ZEEKR 001 و ZEEKR X الكهربائيان اللذان يمثلان مستقبل النقل المستدام ويعكسان الالتزام بتقديم حلاً بيئياً لاحتياجات النقل اليومية.
كما تتيح الشركة الفرصة أمام عملائها لزيارة جناح زيكر في "النخيل مول" الذي سيستمر حتى 18 مارس، من أجل التعرف عن قرب على طرازات ومواصفات سيارات زيكر الفاخرة.
تتميز "زيكر 001" بمزايا الكوبيه وسيارات الدفع الرباعي، وتعد من أذكى السيارات الكهربائية في الأسواق، وتم تزويدها بنظام تعليق هوائي قابل للتعديل، وببطارية بطاقة 100 كيلوواط، وبمدى تشغيلي يبلغ 620 كم. ويمكن استخدام شاحن سريع بقدرة 200 كيلوواط لشحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 30 دقيقة.
وجهزت "زيكر 001" بمحركين كهربائيين بقوة 544 حصاناً وعزم 668 نيوتن متر، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 3.8 ثوان فقط.
تشكل "زيكر إكس" معياراً جديداً في سوق السيارات الفاخرة المدمجة، تنتمي إلى فئة SUV الرياضية، وجهزت بنظام قيادة ذكي ومتطور وتتميز بفخامة تجهيزاتها ورفاهيتها وسعة مقصورتها.
وتوفر "زيكر إكس" مدى قيادة يبلغ 440 كم في الشحنة الواحدة، وتأتي مزودة بمحركين كهربائيين، بقوة 428 حصاناً، وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ ساعة خلال 3.8 ثوان. وهي تعد أسرع سيارة دفع رباعي فاخرة مدمجة في العالم.