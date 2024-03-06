"الوعلان للتجارة" تكشف عن باكورة سيارات "زيكر" الكهربائية الفاخرة

رئيس مجلس إدارة شركة "الوعلان القابضة"، فهد بن سعد الوعلان أكد على أهمية مشاركة "زيكر" في معرض السيارات الفخمة، للإضاءة على آخر ما توصلت إليه صناعة السيارات الكهربائية من تطور، سواء في التصاميم أو التقنيات والتجهيزات. وقال:"نحن نفخر بمواكبة التحول الحاصل في صناعة السيارات العالمية والانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات الكهربائية، ونشجع عملائنا على التوجه نحو السيارات الصديقة للبيئة، التزاماً منا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، وفي إطار استراتيجية السعودية الخضراء لتقليل الانبعثات الكربونية وزيادة استخدام الطاقة النظيفة."