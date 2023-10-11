الأحد.. الرياض تستضيف معرضًا دوليًا يستعرض التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي

ويمثل الحدث الصناعي العالمي منصة تفاعلية لكبار رواد الصناعة والموردين العالميين للماكينات وخطوط الإنتاج والخبراء الوطنيين والدوليين لتقديم منتجات وخدمات مع أكبر عرض حي للماكينات تحت سقف واحد، حيث يشهد مشاركة أكثر من 600 عارض من 17 دولة تشمل: السعودية، الإمارات، الاردن، لبنان، مصر، ايطاليا، ألمانيا، إنجلترا، تركيا، اليابان، الصين، الهند، بلجيكا، روسيا، النمسا، أمريكا، فرنسا بما فيها 6 أجنحة دولية؛ ليحقق ارتفاعًا في عدد المشاركين بنسبة ثلاثة أضعاف مقارنةً بدورة العام السابق.