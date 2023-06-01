وصول سيارة المندوب.. انطلاقة ناجحة في شركة متقن

باستخدام الطاقة الشمسية الكهربائية تطلق "متقن" سيارة المندوب دعماً لرؤية ٢٠٣٠ في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة على البيئة، والتي تعتبر خطوة ممتازة نحو جعل التوصيل أكثر صحة واحترامًا للبيئة. تعتبر السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية من أشكال النقل الصديقة للبيئة، حيث تستخدم الطاقة المتجددة وتقلل من انبعاثات الغازات الضارة.
سعياً من متقن للحفاظ على بيئة صحيّة وآمنة ودعماً لاستخدام الطاقة الشمسية للحد من الإضرار بالغلاف الجوّي تم وصول سيارات مناديبنا الكهربائية بتقنية الطاقة الشمسية الكهربائية التي تعتمد على تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية.
بشكل عام، استخدام سيارات المندوب التي تعمل بالطاقة الشمسية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على البيئة والصحة العامة. ومع تطور التكنولوجيا وتوسع استخدام الطاقة الشمسية، قد يكون لدينا في المستقبل المزيد من الخيارات لتحسين الخدمات اللوجستية والتوصيل لتصبح أكثر صحة واستدامة.