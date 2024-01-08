مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنقذ طفلاً ابتلع قطع معدنية أدت لحالة اختناق واستفراغ متكرر

والذي أضاف عند وصول الطفل لقسم الطوارىء بالمستشفى، كان الأب والأم في حالة هلع وخوف، وتحدثوا أنهم رأو الطفل يلعب بعملة معدنية، ومن ثم ابتلعها مما أدى لتعرضه لضيق حاد في التنفس والاستفراغ المتكرر، على الفور قام أطباء الطوارىء بإجراء الإسعافات الاولية والتأكد من نسب الأكسجين بالجسم، ومن ثم إخضاعه لفحوصات دقيقة بالأشعة السينية والتحاليل المخبرية، واستدعاء فريق طبي من استشاريي جراحة الأنف والأذن والحنجرة والتخدير.