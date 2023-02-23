"تذكرت أبوي وأمي وأجدادي".. "الصاع النجدي" يعود بمسنة للذكريات بتيماء

وبيّن أن الصاع يختلف من حيث الشكل من منطقة لأخرى، ومن بلد لآخر، وكذلك يختلف من حيث النوعية، فقد يكون من الخشب وقد يكون من النحاس وقد يكون من الفخار، وبداية استخدام الصاع كان قبل الإسلام، وقلَّ العمل به بعد الموازين الحديثة، فيما لا يزال بعض الناس يهتمون به ويقتنونه لوزن زكاة الفطر.