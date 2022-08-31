"التخصصات الصحية" تعتمد 23 مركزًا تدريبيًّا بتجمع المدينة الصحي

ويضم الاعتمادُ مركز صحي الأزهري، البدراني، الجرف الغربي، الحرة الشرقية، الحرة الغربية، الخالدية، مركز صحي الشهداء، العالية، القبلتين، النصر، الجرف الشرقي، باب المجيدي، باقدو، درة المدينة، مركز صحي شوران، مركز صحي طيبة، مركز صحي العوالي، مركز صحي الملك فهد، الدعيثة، الهجرة، بني سلمة، الدويمة، الفتح.