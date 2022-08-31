"التخصصات الصحية" تعتمد 23 مركزًا تدريبيًّا بتجمع المدينة الصحي

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 23 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع بتجمع المدينة المنورة الصحي، كمراكز تدريبية باعتماد مؤسسي كامل لمدة أربع سنوات.
ويهدف الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى تسخير كل الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية (شهادة الاختصاص العام، زمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي) التي تشرف عليها الهيئة؛ مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.
ويأتي هذا الاعتماد بعد زيارة لجنة الاعتماد المؤسسي بالهيئة للمراكز الصحية مطلع الشهر الماضي، والاطلاع على الجهود المبذولة لتحسين البيئة التعليمية بالمراكز من قِبَل إدارة ومنسوبي الرعاية الأولية وصحة المجتمع، تحت إشراف إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بتجمع المدينة المنورة الصحي، واستيفائها لجملة من العمليات والإجراءات اللازمة لتحقيق معايير الاعتماد المؤسسي والتي تساهم في الوصول إلى الكفاءة والتميز في التدريب الصحي.
ويضم الاعتمادُ مركز صحي الأزهري، البدراني، الجرف الغربي، الحرة الشرقية، الحرة الغربية، الخالدية، مركز صحي الشهداء، العالية، القبلتين، النصر، الجرف الشرقي، باب المجيدي، باقدو، درة المدينة، مركز صحي شوران، مركز صحي طيبة، مركز صحي العوالي، مركز صحي الملك فهد، الدعيثة، الهجرة، بني سلمة، الدويمة، الفتح.