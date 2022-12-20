جبهة هوائية باردة تعبر المملكة وتجلب الأمطار لمناطق واسعة نهاية الأسبوع

أفاد المختصون في قسم العمليات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية، بأن تغييرات جذرية يُتوقع أن تحصل على الأجواء في مناطق واسعة من المملكة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي. وبحسب المركز فإنه يُتوقع بمشيئة الله عبور جبهة هوائية باردة عالية الفعالية، تتسبب في هطول الأمطار في العديد من المناطق، ويعقبها انخفاض واضح في درجة الحرارة على أغلب مناطق المملكة.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يكون الطقس نهار الخميس مستقرًّا بوجه عام في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية في بعض المناطق، وتكون الفرصةُ مُهيّأة لهطول زخات من الأمطار ساعات الصباح على أجزاء من سواحل مكة المكرمة، تترافق بحدوث الرعد أحيانًا.. وبالاتجاه نحو ساعات ما بعد الظهر والمساء تتكاثر السحب الركامية على مرتفعات مكة المكرمة وجنوب منطقة المدينة المنورة، وتترافق بهطول زخات من الأمطار، كما تنشط تدريجيًّا سرعة الرياح الجنوبية الغربية التي ربما تكون مثيرة للغبار في بعض المناطق الصحراوية.
ويُتوقع مع ساعات الليل (الخميس/ الجمعة) أن تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية؛ إثر تدفق رياح باردة في طبقات الجو كافة، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وجنوب منطقة المدينة المنورة؛ (بما في ذلك بعض الأجزاء الساحلية من المنطقتين) وتمتد السحب الماطرة تدريجيًّا لشمال غرب منطقة الرياض إداريًّا ووصولًا للقصيم.
وبحسب المتنبئين الجويين في مركز "طقس العرب"، يُتوقع أن يتزايد -بمشيئة الله- تأثر المملكة يوم الجمعة بالحالة الماطرة، والتي تتميز بانتشار تأثيرها على أغلب مناطق المملكة؛ بحيث تعبر ما يسمى بجبهة هوائية باردة عالية الفعالية؛ إلا أنها بطيئة الحركة وتعبر المملكة ببطء؛ بحيث تهطل الأمطار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد تدريجيًّا للقصيم وحائل وشرق الحدود الشمالية وحفر الباطن وشمال منطقة الرياض، ولاحقًا تنتشر لأجزاء عدة من منطقة الرياض والشرقية (خاصةً الأجزاء الشمالية من المنطقتين)، ويُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويُخشى من تشكّل السيول وجريان الأودية في السفوح والمنحدرات الجبلية إبان عبور هذه الجبهة الباردة نتيجة توقعات بحدوث معدل غزارة عالٍ للأمطار حينها.