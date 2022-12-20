جبهة هوائية باردة تعبر المملكة وتجلب الأمطار لمناطق واسعة نهاية الأسبوع

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يكون الطقس نهار الخميس مستقرًّا بوجه عام في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية في بعض المناطق، وتكون الفرصةُ مُهيّأة لهطول زخات من الأمطار ساعات الصباح على أجزاء من سواحل مكة المكرمة، تترافق بحدوث الرعد أحيانًا.. وبالاتجاه نحو ساعات ما بعد الظهر والمساء تتكاثر السحب الركامية على مرتفعات مكة المكرمة وجنوب منطقة المدينة المنورة، وتترافق بهطول زخات من الأمطار، كما تنشط تدريجيًّا سرعة الرياح الجنوبية الغربية التي ربما تكون مثيرة للغبار في بعض المناطق الصحراوية.