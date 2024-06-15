عبر التواصل الاجتماعي.. حجاج ينقلون صورًا حية بعد وصولهم صعيد عرفة

من جانبه يقول الدكتور قني عمر بشير الفائز بجائزة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في إحدى دوراتها: أحمد الله أن منّ عليّ كأحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين هذا العام لأداء فريضة الحج، حيث ننعم بخدمات عظيمة في كل مراحل رحلتنا لأداء المناسك فجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء والشكر الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية والقائمين على خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين.