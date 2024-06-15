عبر التواصل الاجتماعي.. حجاج ينقلون صورًا حية بعد وصولهم صعيد عرفة

تحول بعض ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إعلاميين ينقلون مشاعر الحجاج من صعيد عرفات.
يقول الدكتور رشيد أبو بكر: "أنقل عبر قنواتي في التواصل الاجتماعي للمتابعين في نيجيريا مشاعر ضيوف البرنامج ونعرفهم بما وجدناه من حفاوة وتكريم وعناية واهتمام، وتصلنا أسئلة كثيرة عن مشاركتنا، ويرجون أن تتاح لهم فرصة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في الأعوام القادمة".
من جانبه يقول الدكتور قني عمر بشير الفائز بجائزة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في إحدى دوراتها: أحمد الله أن منّ عليّ كأحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين هذا العام لأداء فريضة الحج، حيث ننعم بخدمات عظيمة في كل مراحل رحلتنا لأداء المناسك فجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء والشكر الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية والقائمين على خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين.