"نائب أمير مكة" يدشّن مبنى "عمليات السعودية" الجديد بمطار جدة بحضور وزير النقل

تم إنشاء المبنى من قبل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار "سارد" التابعة لمجموعة الخطوط السعودية، على مساحة تقارب "50" ألف متر مربع من طابقَين، ويتسع لأكثر من "1,100" موظف، وقد أُخذ بعين الاعتبار خلال جميع مراحل التصميم والتنفيذ وما يتبعها من عمليات، أقصى درجات الاهتمام والالتزام بالمعايير القياسية للأمن والسلامة، كما أن المبنى صديق للبيئة من خلال تفعيل الممارسات التي تعزز مفهوم الاستدامة، إلى جانب توفير بيئة عمل مثالية للموظفين ومحفزة لمزيد من العطاء والإبداع.