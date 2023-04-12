الحالة الممطرة.. تنبيهات "الأرصاد" تتواصل: أمطارٌ متفرقة اليوم بـ 4 مواقع

واصل المركز الوطني للأرصاد تنبيهاته حول الحالة الممطرة التي تشمل معظم مناطق المملكة.
ونبّه المركز اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وأصدر المركز تنبيهاً عن تكوُّن أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والربوعة والحرجة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٧ مساءً.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، منطقة حائل، اليوم، من أمطارٍ رعدية ونشاطٍ في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
وأشار المركز في تنبيهٍ آخر إلى استمرار هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدامٍ في الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الخامسة مساءً.