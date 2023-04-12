الحالة الممطرة.. تنبيهات "الأرصاد" تتواصل: أمطارٌ متفرقة اليوم بـ 4 مواقع

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة ‏التاسعة مساءً.‏

وأشار المركز في تنبيهٍ آخر إلى استمرار هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدامٍ في الرؤية.