تعليم الرياض يحتفي باليوم العالمي للمعلم.. الأربعاء

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غدًا الأربعاء، باليوم العالمي للمعلم للعام 2022م تحت شعار "التحول في التعليم.. يبدأ بالمعلمين"، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، وذلك في كافة الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بمختلف المراحل التعليمية.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، أن الاحتفاء بالمعلم يأتي ترسيخًا لمكانة المعلم وأهميته ودوره المحوري في العملية التعليمية ورسالته السامية، مُنوّهًا إلى دور المعلم الأساسي والمؤثر في تجويد العملية التعليمية وتحقيق مستهدفات التعليم ضمن رؤية المملكة 2030م؛ لبناء جيلٍ واعد يُسهم في تنمية الوطن وازدهاره.
ودعا الدكتور "خرمي" إلى إيلاء هذه المناسبة جُلَّ الاهتمام والرعاية من خلال تفعيل برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في إطار الأهداف المحددة وآلية التنفيذ المعتمدة والمتضمّنة العديد من الأنشطة والفعاليات؛ ومنها تخصيص برنامج الإذاعة المدرسية لتقديم باقة من الفقرات المتنوعة التي تُسلط الضوء على مكانة المعلم وجهوده التربوية والتعليمية بمشاركة الطلاب والطالبات، وكذلك استثمار المنصات الإعلامية والوسائل الإعلانية لإبراز دور المعلم ومكانته، إلى جانب تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية للتوعية باليوم العالمي للمعلم والتفاعل مع أنشطته وفعاليته، وعقد لقاءات وندوات مرئية مع الشخصيات الاجتماعية المؤثرة للحديث عن قصصهم وتجاربهم حول أثر المعلم الإيجابي في حياتهم.
يُشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض دأبت على تسخير كل ما من شأنه دعم المعلم لأداء رسالته ورفع كفاءته المهنية وتطوير أدائه، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية والمبادرات التطويرية وعقد اللقاءات الإثرائية؛ حيث بلغ عدد برامج التطوير المهني المقدمة للمعلمين للعام الماضي 1443هـــ/ 1444هـ نحو 538، استفاد منها أكثر من 28 ألف معلم، فيما بلغ عدد برامج التطوير المهني للمعلمات نحو 1149، استهدفت أكثر من 36 ألف معلمة.