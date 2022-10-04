تعليم الرياض يحتفي باليوم العالمي للمعلم.. الأربعاء

ودعا الدكتور "خرمي" إلى إيلاء هذه المناسبة جُلَّ الاهتمام والرعاية من خلال تفعيل برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في إطار الأهداف المحددة وآلية التنفيذ المعتمدة والمتضمّنة العديد من الأنشطة والفعاليات؛ ومنها تخصيص برنامج الإذاعة المدرسية لتقديم باقة من الفقرات المتنوعة التي تُسلط الضوء على مكانة المعلم وجهوده التربوية والتعليمية بمشاركة الطلاب والطالبات، وكذلك استثمار المنصات الإعلامية والوسائل الإعلانية لإبراز دور المعلم ومكانته، إلى جانب تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية للتوعية باليوم العالمي للمعلم والتفاعل مع أنشطته وفعاليته، وعقد لقاءات وندوات مرئية مع الشخصيات الاجتماعية المؤثرة للحديث عن قصصهم وتجاربهم حول أثر المعلم الإيجابي في حياتهم.