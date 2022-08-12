بعد 20 عاماً.. سيدة تحقّق حلم الإنجاب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر

أدخل مركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر؛ الفرحة على سيدة قاربت الأربعين من عمرها؛ إثر معاناتها من العقم لمدة 20 عاماً.
وتكللت جهود الفريق الطبي المتخصّص في علاج تأخر الإنجاب بالنجاح في تحقيق حلم الأمومة الذي طال انتظاره، بعد 7 محاولات لأطفال الأنابيب في عددٍ من المراكز الطبية داخل المملكة وخارجها.
وقالت د. ريم البلوي؛ استشارية علاج العقم والمساعدة على الإنجاب: المريضة تبلغ من العمر 38 عاماً، راجعت المركز ولم تيأس من رحمة الله، على الرغم من محاولاتها العديدة فيما سبق للتنشيط والتلقيح الصناعي في مراكز متعدّدة والتي لم يُكتب لها النجاح طيلة هذه السنوات.
وأضافت: تمّ توقيع الكشف الطبي على السيدة وإجراء الفحوصات اللازمة، وبعد مراجعة التاريخ المرضي للزوجة والزوج، وإخضاعهما لبرنامج تشخيصي مفصل ودقيق، تبيّن أن الزوج يعاني مشكلة في حركة الحيوانات المنوية بنسبة 1 % فقط، وهو ما يعيق حدوث الحمل، وبناءً على معطيات ونتائج الفحوصات الطبية؛ تم وضع بروتوكول علاجي مناسب للزوجيْن.
وأردفت د. ريم: مراحل العلاج شملت إعطاء الزوجيْن مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، ثم البدء بإبر منشطة للإباضة، وبعد فترة من العلاج؛ أُجريت للزوجة عملية سحب البويضات بنجاحٍ، كما أخذت حيوانات منوية من الزوج لتلقيحها بالبويضات ومتابعة تطور الأجنة بمختبر العقم.
وتابعت: تمّ إرجاع جنين واحد من الدرجة الأولى إلى رحم الأم، وإعطاؤها مجموعة من الأدوية ومثبتات الحمل، وبعد أسبوعين راجعت العيادة وأجرت اختبار الحمل وتبيّن أنها حامل، وتمّ إجراء أشعة تلفزيونية في الشهرين الثاني والثالث للاطمئنان على وضع الجنين، وهي حالياً تتابع حملها بعيادة النساء والولادة.
جديرٌ بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر يضم مركزاً متخصّصاً في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب يعمل به نخبة من أفضل الكفاءات الطبية المتميزة، ومختبر مجهّز بأحدث الأجهزة والتقنيات، كما استطاع المستشفى، منذ تشغيله، تحقيق عديدٍ من النجاحات.