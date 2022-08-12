بعد 20 عاماً.. سيدة تحقّق حلم الإنجاب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر

وقالت د. ريم البلوي؛ استشارية علاج العقم والمساعدة على الإنجاب: المريضة تبلغ من العمر 38 عاماً، راجعت المركز ولم تيأس من رحمة الله، على الرغم من محاولاتها العديدة فيما سبق للتنشيط والتلقيح الصناعي في مراكز متعدّدة والتي لم يُكتب لها النجاح طيلة هذه السنوات.

وأضافت: تمّ توقيع الكشف الطبي على السيدة وإجراء الفحوصات اللازمة، وبعد مراجعة التاريخ المرضي للزوجة والزوج، وإخضاعهما لبرنامج تشخيصي مفصل ودقيق، تبيّن أن الزوج يعاني مشكلة في حركة الحيوانات المنوية بنسبة 1 % فقط، وهو ما يعيق حدوث الحمل، وبناءً على معطيات ونتائج الفحوصات الطبية؛ تم وضع بروتوكول علاجي مناسب للزوجيْن.