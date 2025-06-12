جازان.. إنقاذ بصر أربعيني باستئصال تشوّه وعائي نادر في محجر العين بـ"مستشفى الملك فهد"

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي بتجمع جازان الصحي في استئصال تشوه وعائي نادر "ورم شرياني وريدي - AVM" في محجر العين والمنطقة المحيطة به لمريض في الأربعين من العمر.
وفي التفاصيل ذكر الفريق الطبي بأن المريض كان يعاني من أعراض تمثلت في خروج جزئي للعين اليمنى خارج الحجاج، نتيجة لضغط شديد ناتج عن التشوه، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط العين وترشح في الشبكية، مهدداً لوظيفة العين وبصر المريض بشكل مباشر.
وأضاف بأن الفريق الطبي قام بتشخيص الحالة بدقة باستخدام تقنيات الأشعة التداخلية الحديثة، تحت إشراف الدكتور أحمد النجدي، استشاري الأشعة التداخلية العصبية، حيث أُجريت العملية بنجاح على يد الدكتور مشعل جريبي، استشاري جراحة قاع الجمجمة وتشوهات الأوعية الدموية الدماغية.
وأضاف بأن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح وعادت العين إلى وضعها الطبيعي داخل الحجاج، وتحسنت حالات الضغط الداخلي، واستعادت العين كامل وظائفها، مع زوال عوامل الخطورة المصاحبة للحالة وغادر المريض المستشفى وهو في صحة جيدة، ويتمتع بتحسن واضح في الرؤية والوظيفة البصرية.
ويعكس هذا الإنجاز التميز والكفاءة العالية للكفاءات الطبية في مستشفى الملك فهد المركزي بتجمع جازان الصحي، ويؤكد قدرة الفرق الطبية على التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة وفق أعلى معايير الجودة، لتقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة للمرضى في المنطقة.