جازان.. إنقاذ بصر أربعيني باستئصال تشوّه وعائي نادر في محجر العين بـ"مستشفى الملك فهد"

وفي التفاصيل ذكر الفريق الطبي بأن المريض كان يعاني من أعراض تمثلت في خروج جزئي للعين اليمنى خارج الحجاج، نتيجة لضغط شديد ناتج عن التشوه، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط العين وترشح في الشبكية، مهدداً لوظيفة العين وبصر المريض بشكل مباشر.