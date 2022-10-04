"الأزياء" تنظم لقاءً مفتوحاً بعنوان "بيانات وبحوث وأوراق فكرية"

تنظّم هيئة الأزياء، بعد غدٍ، لقاءً مفتوحاً بعنوان "بيانات وبحوث وأوراق فكرية"، الذي يستهدف شركات الأبحاث، والبيانات، وشركات الأزياء المتخصصة في البيع بالتجزئة المهتمة بالقطاع، والقطاع الأكاديمي، والموردين والمصنعين ومجتمع الأزياء في المملكة؛ لتسليط الضوء على أحد أهداف الهيئة في تمكين قطاع الأزياء عبر البيانات والبحوث.