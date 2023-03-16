بـ 250 مراقباً.. أمانة الطائف تدعم خطة صحة البيئة والرقابة الميدانية خلال رمضان

ولأهمية متابعة المواد الغذائية وطرق تحضيرها، ستقوم الفرق الرقابية بأخذ عينات من الأطعمة والمشروبات وفحصها، وتكثيف الجولات الرقابية على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، وزيادة عدد الكشفيات اليومية، واستقبال ومعالجة البلاغات والشكاوى المتعلقة بهذه المحلات، وتم تخصيص كادر متكامل من المراقبين الصحيين والفنيين وتشكيل عدد من الفرق واللجان الميدانية المتخصصة لمتابعة كل ما له علاقة بالمستهلك خلال الشهر الكريم.