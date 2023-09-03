"إنفاذ": أكثر من 4.5 مليار ريال حقوق تمّ استيفاؤها خلال النصف الأول من 2023

كما أشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» خلال الربعين الماضيين من العام الجاري على أكثر من 567 مزادًا علنيًا، منها 125 مزادًا حضوريًا، و418 مزادًا إلكترونيًا، و24 مزادًا هجينًا؛ لغرض تصفية وبيع أكثر من 2400 أصل متنوّع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، موزعةً على مختلف مناطق المملكة؛ حيث بلغ قيمة ما تمّ استيفاؤه أكثر من 4.5 مليار ريال.