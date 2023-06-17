"المدني" يكثّف الإشراف الوقائي على مساكن الحجاج في العاصمة المقدّسة

كثّفت قوات الدفاع المدني بالحج أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على مساكن ضيوف الرحمن في العاصمة المقدّسة؛ للتأكّد من جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، بهدف تعزيز جانب السلامة الوقائية، والتأكّد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق، وعدم وجود أي معوقاتٍ في مسالك الطوارئ.