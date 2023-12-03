"الثقافة" تطلق مسابقة "تجسيد" لتحويل أبيات شعرية لتصميم منتجات ثقافية سعودية

وحددت الوزارة عدة شروط يجب توافرها في المشاركين، من أبرزها ألا يقل عمر المشارك عن 18 عامًا، ورفع المشاركات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة فقط، ورفع المشاركة كملف بصيغة (PDF)، ورفع ملف مفتوح المصدر للتصميم، وأن تكون المشاركة أصلية ومبتكرة، ولم تنشر سابقًا في أي وسيلة أخرى، وأن يُقدِّم كلُّ مشارك تصميمًا واحدًا، ويكون قابلًا للتنفيذ، وبجودة ووضوح عاليين، ويغطي جميع جوانب المنتج، وأن يُقدم البيت الشعري المختار من موروث الشعر العربي ضمن ملف المشاركة، إضافة إلى مجموعة من الشروط والأحكام الموضحة في موقع المسابقة.