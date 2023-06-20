الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ضمن قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين للمراكز الطبية الأكاديمية

صُنّف الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث معالي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، ضمن قائمة أفضل 101 من الرؤساء التنفيذيين للمراكز الطبية الأكاديمية لعام 2023، وذلك بحسب مجلة بيكرز هوسبيتال ريفيو "Becker's Hospital Review" الرائدة في صناعة الرعاية الصحية.
ويُعد معالي الدكتور الفياض الرئيس التنفيذي السعودي الوحيد الذي ضمته القائمة، ووفقاً للمجلة؛ فإن معاليه قاد المستشفى للانتقال إلى مؤسسة مستقلة غير ربحية، كما عمل من خلال توجيهاته على المحافظة على الإستراتيجية السريرية، وتجربة المريض، والإنتاجية التشغيلية، واستراتيجية البحث، والتعليم، إضافة إلى إشرافه على الإحالات، وقبول المرضى الجدد، والعلاجات الطبية، والعمليات الجراحية، وزيارات العيادات الخارجية، والمواعيد الافتراضية، كما بدأ المستشفى تحت قيادته في إنشاء فروع جديدة، وإطلاق مركز تدريب أكاديمي، واعتماد برامج طبية وتعليمية جديدة، ووُسعت مرافقها.
وتضم القائمة السنوية للمجلة الرؤساء التنفيذيين؛ الذين يقودون المراكز الطبية الأكاديمية والأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم، المكلفين بالمنظمات الرائدة التي تقدم تقنيات رائدة واكتشافات بحثية وتجارب إكلينيكية، حيث يتم تصنيف القادة فيها حسب الترتيب الأبجدي.
وتعد مجلة "بيكرز هوسبيتال ريفيو "مصدراً موثوقاً للمعلومات للعاملين في مجال الرعاية الصحية والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الإداريين، بما في ذلك المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية والتقنيات الطبية ورعاية المرضى وإدارة الرعاية الصحية.
ويؤكد تواجد معالي الرئيس التنفيذي للتخصصي ضمن قائمة أفضل 101 من الرؤساء التنفيذيين للمراكز الطبية الأكاديمية لعام 2023، جهود "التخصصي" ليكون ضمن الأبرز عالمياً في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية، إذْ صُنف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس.