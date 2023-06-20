الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ضمن قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين للمراكز الطبية الأكاديمية

ويُعد معالي الدكتور الفياض الرئيس التنفيذي السعودي الوحيد الذي ضمته القائمة، ووفقاً للمجلة؛ فإن معاليه قاد المستشفى للانتقال إلى مؤسسة مستقلة غير ربحية، كما عمل من خلال توجيهاته على المحافظة على الإستراتيجية السريرية، وتجربة المريض، والإنتاجية التشغيلية، واستراتيجية البحث، والتعليم، إضافة إلى إشرافه على الإحالات، وقبول المرضى الجدد، والعلاجات الطبية، والعمليات الجراحية، وزيارات العيادات الخارجية، والمواعيد الافتراضية، كما بدأ المستشفى تحت قيادته في إنشاء فروع جديدة، وإطلاق مركز تدريب أكاديمي، واعتماد برامج طبية وتعليمية جديدة، ووُسعت مرافقها.