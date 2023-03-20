للعام الثالث على التوالي.. "الشمراني" يتصدّر العالم في "الأمن السيبراني"

سجّل البطل "خالد الشمراني" اسمه؛ كأول مُطوّر يُحقّق لقب أقوى المسابقات في الأمن السيبراني، ويحافظ على صدارته في اكتشاف الثغرات الأمنية وذلك في إنجاز هو الأول والفريد من نوعه على صعيد العالم، للعام الثالث على التوالي، متخطيًا عمالقة الفرق والشركات العالمية الخبيرة مجال فحص الأنظمة واختراقاتها، وامتدت 5 أشهر في العاصمة الفرنسية "باريس".
"سبق" تواصلت مع البطل "الشمراني" كأول صحيفة تُسلّط الضوء على هذا المنجز، وقال: "أهدي هذا الفوز لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - ولمدير معهد الإدارة العامة، ومنسوبيه، وللوطن الغالي ولكافة الشعب السعودي".
وأضاف: تمكنتُ من تطوير نظرية علمية فريدة ونادرة من نوعها قائمة على نهج مزيج بين تقنيات متنوعة تعرف بـ (Fuzzing & Bounded Model Checking)، وكانت جديرة بتحقيق ونيل الميداليات الذهبية وقبلها اللقب والصدارة للعام الثالث على التوالي في "اكتشاف الثغرات الأمنية".
وأتبع "الشمراني": جلبت هذه النظرية الأنظار لكثير من المهتمين في أنحاء العالم مثل شركة "Intel"، ومشروع " IAA UK"، الذي يتم فيه دمج الذكاء الاصطناعي مع تعلم الآلة ومشروع " SCorCH" القائم بين جامعة مانشستر وجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة في اكتشاف الثغرات في الذاكرة.
وعن صعوبة المسابقة، قال "البطل السعودي": كانت المنافسة شرسة للغاية، والمحافظة على الألقاب والصدارة لكن بالسهولة، لاسيما بعدما تم السماح بمشاركة الأدوات "الصناعية والتجارية" علاوةً على الأدوات "العلمية والأكاديمية"؛ الأمر الذي جعلنا نعيش فترة نفتقد فيها للنوم والراحة.
وأردف "الشمراني": شارك هذا العام في المسابقة أكثر من ٦٠ فريقًا على مستوى العالم، بعدما تم تصنيفها إلى مجموعتين؛ وفق أساس نهج الأداة (Test-Comp & SV-Comp)، وتعد معايير SV-Comp & Test-Comp هي الأقوى، وتصنف من المعايير A لصعوبتها.
وختم حديثه عن تفاصيل المسابقة بقوله: "تمت المشاركة على أكثر من ٤١٠٦ معايير (برنامج- سوفت وير)، واستغرق اختبارها مدة لا تقل عن ٢١٠ ساعات على الأجهزة العادية، لضخامة الكثير من المعايير التي شملت أنظمة حقيقية وملموسة يتم استخدامها بشكل دوري؛ مثل أنظمة أمازون والـBusybox والـFTP protocols.
وختم "الشمراني" حديثه: بتوجيه الشكر لـ"سبق" على دعمها لنجاحه وتكريمه بالألقاب في الأعوام الماضية وفي هذا العام؛ مثمنًا جهود من ساندوه وشاركوه الفرحة من الزملاء والأهل، سائلًا الله أن يعينه على إتمام دراسته وعودته للوطن، وخدمته بكل ما يملك من خبرة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك تمثيله في المحافل العالمية.
يشار إلى أن البطل السعودي "خالد الشمراني" أحد منسوبي معهد الإدارة العامة، كان قد حصل على درجة الماجستير من أمريكا (جامعة وسط تينيسي)، وناقش رسالة الدكتوراه بنجاح مطلع هذا العام بجامعة "مانشستر" في المملكة المتحدة، وكان قد حقق العديد من الميداليات الدولية، ورفع رصيده من الميدليات الذهبية لتصل إلى 7 ميداليات.