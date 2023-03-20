للعام الثالث على التوالي.. "الشمراني" يتصدّر العالم في "الأمن السيبراني"

يشار إلى أن البطل السعودي "خالد الشمراني" أحد منسوبي معهد الإدارة العامة، كان قد حصل على درجة الماجستير من أمريكا (جامعة وسط تينيسي)، وناقش رسالة الدكتوراه بنجاح مطلع هذا العام بجامعة "مانشستر" في المملكة المتحدة، وكان قد حقق العديد من الميداليات الدولية، ورفع رصيده من الميدليات الذهبية لتصل إلى 7 ميداليات.