"التخصصات" تطلق برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

وأشارت الهيئة إلى أنها تعاونت مع عدد من الخبراء في المجال الصحي ومجال السياسات اللغوية وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للعمل على هذا البرنامج، كما طورت النسخة الإلكترونية بالتعاون مع فريق تطوير محتوى. وكان لذلك أثر كبير في وصول البرنامج إلى أفضل مستوى.