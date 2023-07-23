"إذا اشتد الحر فأبرِدُوا".. تصوّر عن أنسب وقت لصلاة الظهر في قراءة لـ"المسند"

وأوضح "المسند" أن درجة الحرارة عند منتصف النهار (12:00م) غالبًا ما تكون أقل من درجة الحرارة عند الساعة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، وعليه ووفقًا للمعايير الجوية الرقمية المعتادة، فإن صلاة الظهر في أول وقتها تكون الأجواء فيها أبرد من آخر وقتها، وأحيانًا أبرد حتى من أول وقت العصر.