"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة حارة وشبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة جازان عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي والفطيحة وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر على بعض المحافظات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين. وتشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على فرسان حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.