خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 880 لغمًا في اليمن

ونزّع فريق "مسام" 100 لغم مضاد للدبابات و543 ذخيرة غير منفجرة و6 عبوات ناسفة في محافظة عدن، إلى جانب نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، كما تمكّن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و46 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع لغمين مضادين للدبابات، و20 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، ونزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة استطاع الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.