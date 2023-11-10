السعودية تستثمر في صناعة طائرات ركاب أسرع من الصوت

ويشير التقرير إلى أن السعودية قامت بالاستثمار في الشركة الناشئة الأمريكية "Boom أسرع من الصوت" التي تعمل على تطوير طائرات ركاب فائقة السرعة، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بإنشاء مركز للبحث والتطوير والتدريب في الشرق الأوسط، وسيكون مقره في المملكة.