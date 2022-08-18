مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة سيدتين عانتا من أورام نادرة بالدماغ والحبل الشوكي

ذكر ذلك الدكتور هاني الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الحاصل على البورد الفرنسي رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أضاف أن الحالة الأولى كانت لمريضة تبلغ من العمر 60 عامًا، حضرت على كرسي متحرك برفقة ذويها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وهي في حالة صدمة وبكاء شديد نتيجة الشعور بآلام حادة في الساقين لا يمكن تحملها، وإصابتها بالشلل الكامل في الأطراف العلوية والسفلية وعدم القدرة على التحكم في الإخراج، وعلى الفور تم إعطاؤها الأدوية اللازمة وإخضاعها لمجموعة من الفحوصات التشخيصية الدقيقة بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي والتحاليل المخبرية.