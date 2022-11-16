"علم الفلك وُلِدَ من رحم التنجيم".. "الزعاق": علاقة الإنسان بالسماء ومحتوياتها أزلية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن علاقة الإنسان بالسماء ومحتوياتها علاقة أزلية، فالإنسان القديم كان يعتقد أن حركة الأجرام السماوية لها تأثير على سلوكيات الخليقة والحوادث الكونية والأرضية، وبالغ بها فنشأ علم التنجيم.
وأضاف الزعاق؛ أنه مع الدراسة لأحوالها نشأ علم الفلك، فعلم الفلك وُلِدَ من رحم التنجيم.
وتابع الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، أن القبة السماوية تتكوّن من نجوم منفردة ومجاميع، تخيلها الإنسان القديم على هيئة جمادات وحيوانات حتى البشر، ونسج حولها الأساطير، وأسماها العربي القديم "البروج" لعلوها وجمالها.