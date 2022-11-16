"علم الفلك وُلِدَ من رحم التنجيم".. "الزعاق": علاقة الإنسان بالسماء ومحتوياتها أزلية

وتابع الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، أن القبة السماوية تتكوّن من نجوم منفردة ومجاميع، تخيلها الإنسان القديم على هيئة جمادات وحيوانات حتى البشر، ونسج حولها الأساطير، وأسماها العربي القديم "البروج" لعلوها وجمالها.