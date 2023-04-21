محافظ الأحساء يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، صباح اليوم الجمعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر المحافظة، المهنئين بعيد الفطر المبارك، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية، وأهالي المحافظة، الذين قَدِموا للسلام عليه، وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.