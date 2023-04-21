محافظ الأحساء يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، صباح اليوم الجمعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر المحافظة، المهنئين بعيد الفطر المبارك، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية، وأهالي المحافظة، الذين قَدِموا للسلام عليه، وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وفي بداية اللقاء رفع محافظ الأحساء، باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الأحساء، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما رفع الأمير سعود بن طلال بن بدر التهنئة للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وهنأ الأمير سعود بن طلال أهالي المحافظة بهذه المناسبة، ونقل لهم تهنئة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله–.