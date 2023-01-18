HONOR تعلن عن بدء البيع المفتوح لهاتف HONOR X9a في الأسواق السعودية مع عروض رائعة

أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن التوفر الرسمي لهاتف HONOR X9a الجديد كليًّا في أسواق المملكة العربية السعودية.
الجهاز الجديد من HONOR أصبح متوفرًا الآن بسعر رائع وهدايا مميزة. يأتي HONOR X9a مع مجموعة واسعة من الترقيات على مستوى شاشة العرض، والبطارية، والتصميم، والأداء بشكل عام مع شاشة عرض منحنية من النوع AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية ضخمة بقوة 5100 مللي أمبير، وذاكرة كبيرة سعة 256 جيجابايت. بالإضافة إلى هذه المزايا يأتي الهاتف بتصميم نحيف ومع خدمات Google للهاتف.
بداية من اليوم أصبح هاتف HONOR X9a متوفرًا للشراء في المملكة العربية السعودية من خلال: مكتبات جرير، eXtra، STC، لولو سوبر ماركت، X-cite، وALI للإلكترونيات- رد سي مول، ومتاجر البيع الأخرى، بسعر 1399 ريالًا سعوديًّا.
عند الشراء سيحصل الجمهور على هدايا مجانية بقيمة 1027 ريالًا سعوديًّا، وتشمل الهدايا سماعة HONOR Earbuds X2، إلى جانب ضمان لمدة 6 أشهر على الشاشة، وهو الضمان الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي.
شاشة عرض استثنائية لتجربة مشاهدة غامرة
مصممة لتحمل كل السيناريوهات اليومية، تم تصميم شاشة HONOR X9a بالزجاج المنحني المقوى بسُمك 0.65 ملم، وهو أعلى من المعدل المتوسط في الصناعة والذي يبلغ 0.55 ملم. هذه السماكة تعني أن HONOR X9a يأتي مع درع حماية للحفاظ على الهاتف من الخدوش اليومية.
أما بالنسبة لأولئك الذين يفضلون اللعب أو المشاهدة أو التصفح من خلال الهاتف؛ فيأتي هاتف HONOR X9a بمزايا رائعة على مستوى شاشة العرض AMOLED بزاوية 45 درجة؛ حيث تدعم معدل تحديث 120 هرتز توفر سلاسة وانسيابية غير مسبوقة مع تصميم الزوايا المنحنية على الشاشة، ويبلغ الطول القطري للشاشة الخارجية 6.67 إنش عند القياس وفقًا للمستطيل القياسي (تكون مساحة العرض الفعلية أصغر قليلًا).
يختلف معدل التحديث باختلاف التطبيقات
بالإضافة إلى الاستجابة السريعة عند اللمس؛ تدعم الشاشة 1.07 مليار لون من أجل مشاهدة ممتعة بألوان نابضة بالحياة مع مستويات فائقة من الوضوح وألوان واقعية.
ومن أجل تجربة مشاهدة غامرة بمجال رؤية أوسع لمحبي الترفيه وعشاق اللعب؛ يأتي هاتف HONOR X9a مع حوافّ فائقة النحافة ونَتَج عنها نسبة شاشة إلى الهاتف تبلغ 93% لتجربة استثنائية وممتعة.
بطارية 5100 مللي أمبير طويلة الأمد في هيكل فائق النحافة
نظرًا لأهمية الهواتف الذكية في حياتنا اليومية؛ فقد تم تجهيز هاتف HONOR X9a ببطارية بقوة 5100 مللي أمبير توفر طاقة تدوم ليومين من خلال عملية شحن واحدة. علاوة على ذلك، يأتي الهاتف مدعومًا بتقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 40 واط؛ مما يوفر تجربة استخدام مريحة وسلسة خاصة عند شحن الهاتف في أوقات الضرورة، من خلال الشحن لمدة 30 دقيقة فقط، ويمكن لهاتف HONOR X9a أن يوفر 12 ساعة ونصفًا من مشاهدة مقاطع الفيديو، وهو مثالي لأولئك الذين يفضلون مشاهدة المحتوى أثناء التنقل باستخدام هاتف فائقة الخفة والنحافة.
تم تصميم HONOR X9a بهيكل فائق الخفة والنحافة؛ حيث يبلغ سُمكه 7.9 ملم فقط، ويزن 175 جرامًا فقط. ويتميز HONOR X9a بتصميم رائع مع حواف منحنية، ويتناسب بشكل مريح مع أيدي المستخدمين، ويمكن وضعه بسهولة في حقائب اليد والجيوب الصغيرة؛ مما يضمن عدم إرهاق المستخدمين.
تصميم خلاب مع تصميم الـ"Dynamic Eye" الأيقوني
يأتي هاتف HONOR X9a مع طفرة في تصميم الهواتف؛ حيث يتميز التصميم المتطور للـ"Dynamic Eye" على ظهر هاتف HONOR X9a بتصميم كاميرا يتكون من دائرة أيقونية تتضمن كاميرا رئيسية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل؛ ليرتقي تصميم الهاتف بجماليات الهواتف الذكية إلى آفاق جديدة كليًّا.
مساحة تخزين ضخمة لحفظ كل ما تريد
بهدف تلبية احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بكل ذكرياتهم في مكان واحد؛ يأتي HONOR X9a مزودًا بسعة تخزين هائلة تبلغ 256 جيجابايت؛ مما يسمح للمستهلكين بحفظ المحتوى المفضل لهم، وبتنزيل التطبيقات دون الحاجة إلى حذف أي شيء.