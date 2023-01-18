HONOR تعلن عن بدء البيع المفتوح لهاتف HONOR X9a في الأسواق السعودية مع عروض رائعة

بطارية 5100 مللي أمبير طويلة الأمد في هيكل فائق النحافة

نظرًا لأهمية الهواتف الذكية في حياتنا اليومية؛ فقد تم تجهيز هاتف HONOR X9a ببطارية بقوة 5100 مللي أمبير توفر طاقة تدوم ليومين من خلال عملية شحن واحدة. علاوة على ذلك، يأتي الهاتف مدعومًا بتقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 40 واط؛ مما يوفر تجربة استخدام مريحة وسلسة خاصة عند شحن الهاتف في أوقات الضرورة، من خلال الشحن لمدة 30 دقيقة فقط، ويمكن لهاتف HONOR X9a أن يوفر 12 ساعة ونصفًا من مشاهدة مقاطع الفيديو، وهو مثالي لأولئك الذين يفضلون مشاهدة المحتوى أثناء التنقل باستخدام هاتف فائقة الخفة والنحافة.