كيف تحضر "النيلة"؟.. روايات عن "صناعة الأصباغ والنساء" في فيفاء قديماً

وأوضح علي العبدلي؛ وهو من أهالي محافظة فيفاء، أن النساء سواء في محافظة فيفاء والمحافظات الجبلية الأخرى بالمنطقة استخدمن قديماً نوعاً من الأشجار المحلية التي تسمّى محليًا "الخَدِيش"؛ حيث يتم قطف أوراق تلك الأشجار ومن ثمّ تجفيفها، ووضعها في عود منحوت من الخشب يُعرف محليًا بـ"اميْحَز"، ثم تبدأ الحرفيات بإضافة الماء الحار وهرسها وتقليبها بعصا خاصة لها رؤوس مدببة تم صنعها بطريقة هندسية لضمان إتقان العمل.