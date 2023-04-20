أمير الشرقية يرفع التهنئة والتبريكات للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتفصيلاً، قال الأمير سعود بن نايف: " يسرني باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية أن أرفع التهنئة الخالصة لمقامكم الكريم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن بالخير والمسرات والتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه لما فيه خير الوطن والأمتين العربية والإسلامية.
ورفع أمير الشرقية، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال: " بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أرفع لسموكم التهنئة، باسمي واسم أهالي المنطقة الشرقية، داعياً الله أن يعيده على الوطن والمواطنين ونحن في تقدم وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.