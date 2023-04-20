أمير الشرقية يرفع التهنئة والتبريكات للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

وتفصيلاً، قال الأمير سعود بن نايف: " يسرني باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية أن أرفع التهنئة الخالصة لمقامكم الكريم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن بالخير والمسرات والتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه لما فيه خير الوطن والأمتين العربية والإسلامية.