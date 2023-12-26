"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وصواعق رعدية

وتشهد منطقة عسير شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.