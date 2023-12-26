"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة المدينة المنورة والرياض وعسير والباحة والشمالية والشرقية والجوف وجازان وحائل والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وصواعق رعدية على رابغ وخليص والليث والقنفذة وجدة والشعيبة والعاصمة المقدسة وأضم وميسان وبحرة والطائف والجموم والعرضيات والكامل، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً مع رياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العيص وخيبر وينبع والمدينة المنورة والرايس وبدر. وتشهد أمطارًا متوسطة على المهد ووادي الفرع والحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد استمرار أمطار متوسطة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد القصيم استمرار أمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل أيضًا استمرار أمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.